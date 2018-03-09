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Fatih’te rehine operasyonu! İkiyi kişiyi odaya kilitleyip evi yakmak istedi

İstanbul Fatih’te bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evdeki 2 kişiyi bir odaya kilitleyerek evi yakmaya kalktı. Ardından evdeki 2 kişiyi silahla rehin alan şahıs, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yaralı olarak gözaltına alındı.

Fatihte rehine operasyonu! İkiyi kişiyi odaya kilitleyip evi yakmak istedi

09 Mart 2018 18:49
Fatih’te rehine operasyonu! - Tıkla İzle

Olay, saat 18.15 sıralarında Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, spor hocası olduğu öğrenilen bir kişi evde yanında bulunan iki kişiyi henüz bilinmeyen nedenden dolayı odaya kilitleyip evi yakmaya çalıştı. Evden yükselen dumanları gören ve çığlıkları duyan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerine silah gösterdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmana gireceği sırada cama çıkarak silah gösteren şüpheli itfaiye ekiplerinin müdahalesini engelledi. Durumun bildirilmesi olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Evi yakamayan şahıs daha sonra evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişiyi silahla rehin aldı. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken şahıs camdan tehditlerini savurmaya devam etti.

Özel harekat ekipleri operasyonla şahsı yakaladı

Olay yerine gelen özel harekat ekipleri apartmanın çevresinde ve içerisinde önlem aldıktan sonra, rehine olayının yaşandığı eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler şüpheli şahsı yaralı olarak ele geçirirken rehin alınan iki kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak gözaltına alınan şahıs polis ekipleri eşliğinde Çapa İstanbul Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekiplerine evde yaptığı çalışmaların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ufuk Kıvık

 

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