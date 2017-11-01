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Fatih’te seyir halindeki araç alev aldı

Fatih’te hareket halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. .

Fatihte seyir halindeki araç alev aldı

01 Kasım 2017 05:29

Olay, saat 03:30 sıralarında Aksaray Tramvay istasyonuna 50 metre mesafede geldi. Unkapanı’ndan Aksaray istikametine giden 52 DF 136 plakalı otomobil seyir halinde iken alev almaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalesi sonrası söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi.Hareket halindeki otomobilde çıkan yangın sonrası araç sürücüsü yangını ucuz atlatırken, aracın alev alev yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde alev alev yanan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.
Araç daha sonra olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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