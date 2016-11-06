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Fatih'te son 300 yılın en kapsamlı restorasyon çalışmaları yapılıyor

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçenin hemen hemen her bölgesinde yapılan tarihi eserlerin restorasyonu hakkında açıklama yaptı. Demir, restorasyonların son 300 yılın en kapsamlı çalışmaları olduğunu söyledi.

Fatihte son 300 yılın en kapsamlı restorasyon çalışmaları yapılıyor

06 Kasım 2016 10:26

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi’nde “Turizm, Kültür Turizmi ve Tarihi Eserlerin Restorasyonu” konulu panele katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, görev süresi boyunca edindiği tecrübeleri ve yapılan restorasyonların bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Başkan Demir, sunum şeklinde hazırladığı konuşmasında, Fatih’te önemli bir değere sahip olan tarihi mekanların iyileştirilmesi, turizm merkezi haline getirilmesi süreçleri hakkında da bilgiler verdi.

AK Parti döneminin de en kapsamlı restorasyonu
Panel sonunda basın mensuplarının sorularına yanıt veren Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fatih ilçesinde yapılan restorasyon çalışmalarının son 300 yılın en büyük restorasyonu olduğunu açıkladı. 2002 yılından bu yana yapılan çalışmalarda eserlerin restorasyonu, ulaşabilirliği ve çevre düzenlemelerinin en kapsamlı halini aldığını ifade eden Demir, şunları kaydetti: “2002’den bu yana tarihi eserlerin restorasyonu, etraflarının açılması, düzenlenmesi, ulaşılabilir olması, fonksiyonlandırılması söz konusu olduğunda son 300 yılın en önemli çalışmalarının yapıldığı restorasyonlar. Bunu tarihçiler de söylüyor biz de söylüyoruz. En sarsıcı deprem 3. Mustafa döneminde Osmanlı’da gerçekleşmiş. 2002 AK Parti dönemine kadar 3. Mustafa döneminde bu tarihi eserlerin ayağa kaldırılması en önemli dönemini yaşamıştır. O dönemden sonra günümüzde en fazla restorasyonların yapıldığı, tarihi eserlerin ön plana çıkarıldığı, bu konuda kaynağın harcandığı ve onuna ilgili önemli işlerin yapıldığı dönemi yaşıyoruz. 300 yıldan sonra, 3. Mustafa’dan sonra ilk defa bu kadar ciddi çalışmalar yapılıyor.” Demir, restorasyon çalışmalarının toplam maliyetinin 200 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi. 

Serdal Altıntepe

Etiketler: ak parti, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir


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