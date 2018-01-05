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Fatih'te yangın! Anne ve çocuğu son anda kurtarıldı

Fatih'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve bebeğini itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen anneye sağlık ekipleri cadde üzerinde kalp masajı yaparken bir itfaiye eri de bebeği severek sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Talihsiz babanın ise ambulansın peşinden koştuğu anlar yürekleri burktu.

Fatihte yangın! Anne ve çocuğu son anda kurtarıldı

05 Ocak 2018 16:00
Fatih'te yangın! Anne ve çocuğu son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

Fatih Melekhoca Caddesi üzerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sırasında evde Suriye uyruklu oldukları öğrenilen anne ve 3 çocuğu alevler arasında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek önce 2 çocuğu ardından anne ve bebeğini alevler arasından çıkardı. Dumandan etkilenen anneyi hemen evin dışındaki caddeye yatıran sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.
Anneye kalp masajı yapılırken minik bebeği itfaiye eri severek sakinleştirdi

Anneye kalp masajı yapıldığı sırada bir itfaiye eri de bebeği severek sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye erinin bebek üşümesin diye kendi montuna sardığı görüldü. Dumandan etkilenen anne kalp masajının ardından bebeğiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu fakat annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Talihsiz baba uzun süre ambulansın peşinden koştu

Bu sırada yangını duyan baba eve gelerek çocuklarını ve karısını görmek istedi. Bebeğinin ve karısının hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındığını öğrenen baba aynı dakikalarda hareket eden ambulansın peşinden koşmaya başladı. Uzun süre koşan baba ambulansa yetişemedi.

Mehmet Altunışık

 

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