Fatih’te zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, okul, park ve cami çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine çok sayıda ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin sonucunda madde satışı yapan torbacıları yakalamak için harekete geçti. Narkotimler, akşam saatlerinde Fatih Draman Caddesi Bostancı Sokak'ta bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan operasyonda 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı.

Üstlerinden çok miktarda uyuşturucu madde çıktı

Şahısların yapılan üst aramasında kokain, ecstasy ve skunk diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelere polis tarafından el koyulurken, şüpheliler R.Ş., H.Ö. ve R.C. ise gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği öğrenilen çok miktarda paraya ise polis tarafından el konuldu. Operasyonun ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İsmail Bulut

