Fatih’teki han yangınında milyonlarca zarar

Fatih Mollafenari Mahallesi Küçük Yıldızhan Sokakta faaliyet gösteren Öztaş iş hanında çıkan yangının bilançosu ağır oldu. Önceki gün sabaha karşı saat 06:00 sularında çıkan yangında 400 civarında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında milyonlarca liralık ürün kül olurken esnaf, yangından geriye kalan ürünleri kurtarmanın derdine düştü.

Hem iş yerlerinden hem de mallarından olan esnaf, yetkilerden kendilerine yardım edilmesini istiyor. Handa faaliyet gösteren esnaflardan Hakim Uluköy, “Burada 400 civarında dükkan var. Binlerce insan çalışıyor. Buradaki esnafların çoğunun sigortası yok. Esnaf mağdur durumdadır. Burada milyon dolar belki de milyar dolarlık mal gitti. Esnaflar şuan ne yapacağını bilmiyor. Biz devletimizden en kısa zamanda mağduriyetimizi gidermesini bekliyoruz” dedi.

Henüz kendilerine herhangi bir yardım yapılmadığını belirten Abdullah Sezici, “Herkesin dükkanı yandı. Çok mağdur insan var. Biz burada 23 yıldan beri esnaflık yapıyoruz. Burada mallarımızla birlikte kasalardaki paralarımızda yandı. Esnafa yardım için gelen olmadı. Esnaf kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz burada mağduruz devlet büyüklerimizden bu konuya el atmalarını bekliyoruz” dedi.

Esnaflardan Miraç Hatipoğlu ise, “Yangın bizim için çok üzücü oldu. Komşularımızın ve bizim mallarımız harap oldu. Allah beterinden saklasın diyoruz ama bizimde çok büyük kaybımız var. Yetkilerden gerekli yardımları bekliyoruz. Çünkü esnafın çoğu mağdur oldu” diye konuştu.

Hanın içindeki mağazalarda genelde tekstil, perde, giyim eşyası satıldığı, yangında ise tamamen yandığı öğrenildi.

Mehmet Altunışık