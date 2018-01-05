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Fatih'teki yangından acı haber

Fatih'te bir evde çıkan yangında 3 küçük çocuğuyla mahsur kalan Suriyeli anne itfaiye ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fatihteki yangından acı haber

05 Ocak 2018 17:36
Fatih'teki yangın! 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Fatih Karagümrük Mahallesi Melek Hoca Caddesinde bir evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangında Suriyeli Nur Amori isimli anne ve çocukları Jud (2), Muhammed Hasan Amori'yi (6) ile iki aylık bebeği Juri mahsur kaldı. Çocuklar ve anne itfaiye ekiplerinin çabasıyla alevlerin arasından çıkarıldı. Ekipler tarafından caddeye yatırılarak kalp masajı yapılan anne Nur Amori hastaneye kaldırıldı. Talihiz kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi kadının ambulansta hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Mehmet Altunışık

 

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