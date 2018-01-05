Fatih'teki yangından acı haber

Fatih Karagümrük Mahallesi Melek Hoca Caddesinde bir evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangında Suriyeli Nur Amori isimli anne ve çocukları Jud (2), Muhammed Hasan Amori'yi (6) ile iki aylık bebeği Juri mahsur kaldı. Çocuklar ve anne itfaiye ekiplerinin çabasıyla alevlerin arasından çıkarıldı. Ekipler tarafından caddeye yatırılarak kalp masajı yapılan anne Nur Amori hastaneye kaldırıldı. Talihiz kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi kadının ambulansta hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Altunışık