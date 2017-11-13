Fatma Betül Sayan Kaya: '197 bin vatandaşımız hizmet alıyor'

Bakan Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kaya, "2013 yılından itibaren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinden 148 bin kadın, 38 bin çocuk, 11 bin erkek olmak üzere 197 bin vatandaşımız hizmet almıştır" bilgisini verdi.

"Boşanmalar artıyor mu?" sorusu üzerine Bakan Kaya, "Son altı yıla ait TÜİK verilerini incelediğimizde ülkemizde boşanma hızının son yıllarda azalma eğiliminde olduğunu göreceksiniz. 2016 yılında son altı yılın en düşük oranı gerçekleşti. 2018 yılı verileri incelendiğinde bu oranın binde 1.59 olduğu görülüyor. 2017 yılında binde 1.62, 2015 binde 1.69" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kurumunun gelir ve giderlerine ilişkin soruya ise Kaya, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kurumu 2016 yılı toplam geliri 5 milyar 597 milyon 420 bin lira, giderleri ise 5 milyar 18 milyon 450 bin lira. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kurumu fonu 2016 yılı gelirleri diğer fonlardan 11 milyon 772 bin gelir ve kurumlar vergisi, trafik cezalarından 5 milyar 93 milyon 698 bin, RTÜK gelirlerinden 15 milyon 613 bin, faiz gelirleri 18 milyon 730 bin, diğer gelirler (iade, bağış) 142 milyon 609 bin lira, Hazine yardımları 315 milyon lira. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kurumunun 2016 yılı giderleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan periyodik transferler 1 milyar 299 milyon 75 bin lira, eğitim yardımları 855 milyon 805 bin lira, aile yardımları 460 milyon 358 bin lira, sağlık yardımları 7 milyon 47 bin lira, şartlı nakit transferleri 1 milyar 6 milyon lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakdi yardım 810 milyon 19 bin lira, muhtaç asker aileleri yönelik nakdi yardım programı 127 milyon 11 bin lira, sosyal konut projelerine 205 milyon 255 bin lira, diğer sosyal yardım programlarına 247 milyon 430 bin liradır" karşılığını verdi.

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA (İHA) -