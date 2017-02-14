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Fatma Dilara Aslıhan’a çirkin saldırı | Fatma Dilara Aslıhan saldırı izle

Fatma Dilara Aslıhan adlı kıza çirkin saldırı. Fatma Dilara Aslıhan kimdir? Fatma Dilara Aslıhan neden saldırıya uğradı. Fatma Dilara Aslıhan’a yapılan saldırı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Fatma Dilara Aslıhana çirkin saldırı | Fatma Dilara Aslıhan saldırı izle

14 Şubat 2017 11:31

Fatma Dilara Aslıhan adlı kız minibüste saldırıya uğradı. Fatma Dilara Aslıhan başörtülü olduğu gerekçesiyle bir kadının saldırısına maruz kaldı. Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diye bağırdı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATMA DİLARA ASLIHAN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste yaşandı. Arkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe’ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kıza tekme de atan saldırgan, ardından kızın başörtüsünü çıkardı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kız ise uzun süre olayın şokunu yaşadı. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

FATMA DİLARA ASLIHAN SALDIRIYI ANLATTI 

İHA muhabirine saldırı anını anlatan Fatma Dilara Aslıhan Y., “Bugün okulum yarım gündü. Arkadaşlarımla gezmek için Maltepe’ye gitmek istedik. Minibüse bindik. Sonrasında minibüste yanıma fizik öğretmeni olduğunu öğrendiğim bir bayan oturdu. Sohbet ettik. Okulumu sordu, 'fizikle aran nasıl diye' sordu. O sırada birden arkamda oturan bayan topuzumdan tutarak beni arkaya doğru çekti ve şalımı eline aldı. Bağırmaya başladı ‘siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın. Siz ölmelisiniz’ gibi hakaretlerde bulundu. Sonrasında bana tekme atmaya çalıştı. Böbreğime tekme attı. O sırada minibüs karakolun önünden geçiyordu. Arkadaşlarım beni çekti. Sonra minibüsçü devreye girdi. Sonra polisler müdahale etti” dedi. Darp raporu aldığını söyleyen genç kız, kendisine saldıran A.A.K.’den şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi.

FATMA DİLARA ASLIHAN'A SALDIRI ANI 

Minibüste yaşanan çirkin saldırı sonrasında yaşananlar, genç kızın yanında bulunan arkadaşı tarafında görüntülendi. Görüntülerde genç kız başörtüsünü elinde tutarken, saldırgan kadın ise oturduğu yerden bağırmayı sürdürüyor.

Bayram Şahin - Hüseyin Coşkun - Murat Horoz - Mustafa Esen

Etiketler: fatma dilara aslıhan, fatma dilara aslıhan saldırı


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