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Fatma Nine'nin cami nöbeti son buldu

Manisa'nın Soma ilçesinde İhlas Haber Ajansının (İHA) gündeme getirdiği 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın 7 aydan bu yana tuttuğu cami bekleme nöbeti cezası kefaretinin ödenmesiyle son buldu.

Fatma Ninenin cami nöbeti son buldu
82 yaşında iki büklüm cami nöbeti - Foto Galeri

23 Şubat 2017 18:24
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Evinin önünde gerçekleşen bir kavgayı ayırmak isterken değnekle bir kişiye vurduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve kendisine verilen 3 bin liralık para cezası ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezasına çarptırılarak cami bekleme cezasına dönüştürülen 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın 7 aydan bu yana tuttuğu cami nöbeti cezası, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın girişimleriyle Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'nin desteğiyle kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Selçuk Özdağ, "Gazetelerde bu konuyu öğrendikten sonra medyanın duyarlılığına teşekkür ederek, hemen devreye girdim. Sayın Soma Belediye Başkanımız Hasan Ergene ve Soma Kaymakamımız Ahmet Altıntaş'ı arayarak kendilerini durumdan haberdar ettim. Kendileri yaptıkları incelemede ailenin yardıma muhtaç olduğunu ve sosyal yardımlaşmadan kendilerine yardım edildiğini belirttiler. Başkanımız ve Kaymakamımız daha sonra mahkemenin verdiği para cezasını ödeyerek, Fatma Ninemizin cami bekleme cezasını kaldırmış oldular. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Soğuktan karda kışta 82 yaşındaki Fatma Ninemiz artık beklemek zorunda kalmayacak. Onun yeri evde torunlarıyla çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek. Allah kendisine uzun ömürler versin" dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Cezasının kaldırıldığı kendisine iletilen Fatma Nine'nin sevinci gözlerine yansırken, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Fatma Sazan'ın kızı İnci Sarı da annesinin cezasının son bulması için çaba harcayan herkese teşekkür etti.

Her gün iki büklüm bir şekilde Karamanlı Mahallesindeki evinden çıkan Fatma Sazan yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır Camisi'ne giderek 4 saat boyunca cami bahçesinde nöbet tutuyordu. Soma Belediye Başkanlığı ve Soma Kaymakamlığının mahkemenin verdiği para cezasını ödemesiyle cami bekleme nöbeti cezası kaldırılmış oldu.

Yılmaz Sarıpınar

 

Etiketler: fatma nine, Fatma Sazan, manisa, soma


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