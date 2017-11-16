Fatma Şahin, İnayet Topçuoğlu Hastanesini inceledi

Hastanede tedavi gören çocuk hastalarla yakından ilgilenen Fatma Şahin, hasta yakınlarına hastane hizmetindeki memnuniyeti sordu. Hasta yakınlarından olumlu yanıt alan Başkan Şahin, ziyadesiyle mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye’de ilk kez belediye hastanesini kuran Başkan Şahin, kentle birlikte büyüyen sağlık sorununu çözmek için kolları sıvadı. Türkiye’ye model olacak İnayet Topçuoğlu Hastanesi’ni ek hizmet binasıyla genişleten Şahin, eşsiz eserini yerinde inceledi. Hastane çalışanları başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek ilgilenen Şahin, onların dertlerini dinledi.

Yüksek oranda memnuniyet

Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nin kentin sağlık yükünü hafiflettiğini belirterek, “Hastanemizdeki son durum nedir? Hastane, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti nedir? Doktorların çalışma ortamı nedir? Hastanemizin fiziki şartları nedir? gibi çok sayıda sorulara karşılık bulmak için hastanemize geldik. Görüşmelerde çok yüksek oranda memnuniyet gördüm. Gördüğüm memnuniyetten ziyadesiyle memnun kaldım" dedi.

Hastalara büyük kolaylık

Şahin, hastanenin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Bölge için çok önemli olan bu hastane olmasaydı, hastalar şehrin bir başından öbür başına gitmek zorunda kalıyordu. Acil bir hasta için yol mesafesi çok ciddi sorunlara neden oluyordu. Bu hassas durumu göz önünde bulundurarak belediye olarak çalışmalar yürüttük. Hastanemizdeki yatak kapasitesini, cihazları kuvvetlendirdik. Bölgenin ve Gaziantep’in en iyi uzman hekimleri ve yöneticileriyle çalıştığımız zaman toplam kalitemiz artıyor. İnsanlara Allah sağlık ve afiyet versin. Bölgeden çok sayıda hasta gelip, burada tedavi görüyor. Özellikle evde bakım hizmeti açısından evden hastaneye gelemeyen hastalar için servis gönderiliyor, hastaneye getirilerek tedavisi sonrasında evlerine götürülüyor” dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin sağlık alanında yapılan çalışmaları güçlendirici destekler verdiğini sözlerine ekledi.

"Şehrin kuzeydoğusundaki sağlık hizmeti açığı giderildi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Dairesi Başkanı Serdar Tolay ise, İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nin şehrin kuzeydoğusundaki sağlık hizmeti açlığını giderdiğini belirterek, “Burası bir tıp merkeziydi, 128 yataklı bir hastaneye dönüştürdük. Hastanemiz, halkın memnuniyetini ve ihtiyacını karşıladı. Görüntülemeden tutun da laboratuvar hizmetine kadar tüm işlemlerin yapılabildiği İnayet Topçuoğlu Hastanemizde 3 ameliyathane, 2 doğumhane var” diye konuştu.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastaneden ayrıldı.