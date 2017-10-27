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Fatma Şahin'den 29 Ekim mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Fatma Şahin mesajında, Cumhuriyetin ilanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının varış noktası olduğunu belirtti.

Fatma Şahinden 29 Ekim mesajı

27 Ekim 2017 12:32

Şahin, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin cesareti, yiğitliği ile kazanılan milli mücadele tarihte eşine çok az rastlanır bir başarıdır. Milletimiz, kurtuluş mücadelesi sırasında yaşanan tüm zorluklara rağmen istiklalinden vazgeçmeyerek kayıtsız şartsız egemenliğini, cumhuriyeti kazanmıştır.

İmkânsızlıklar içinde ve her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan ancak milletimizin azim ve kararlılığıyla sürdürülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen cumhuriyet, tam bağımsızlığımızın ve şüphesiz ki geleceğimizin en büyük güvencesidir. Şanlı tarihimizden ve damarlarımızda dolaşan kandan alacağımız kudret ile en büyük görevimizin birlik ve bütünlüğümüzden taviz vermeden daha demokratik bir Türkiye için gereken çabayı göstermek olduğunu vurgulayan Şahin, “Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımız olarak benimsemek ve ülkemizi demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek bizim öncelikli hedefimizdir” ifadesini kullandı.

"Bizler, farklı dil, etnik kimlik, inanç ve kültürlere hoşgörü ile bakmaya devam ederek, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, birliğimizi, dirliğimizi daim tutarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına el ele yürüyeceğiz” ifadelerine de yer veren Şahin'in mesajında, "Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdinin bugün de aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahip olduğuna inanıyorum. Şanlı tarihinin her dönüm noktasında olduğu gibi, 15 Temmuz 2016’da da kendisine doğrultulan hain namlulara cansiperane direnen bu aziz millet, 94 yıl önce tüm dünyaya karşı gelerek cumhuriyetini kuran atalarının mirasını hakkıyla taşıdığını bir kere daha ispat etmiştir. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, hemşehrilerimin ve tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum" denildi. 

Etiketler: Fatma Şahin

 

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