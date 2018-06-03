Fatma Şahin'den Akşener'in iddialarına cevap: 'Kimse mağduriyet üretmesin'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin basın açıklamasını da paylaştı. Şahin açıklamasında, "Gaziantep'te her mitingde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kamu araçları kullanılarak yapılan rutin bir güvenlik uygulamasından kimse mağduriyet üretmesin" dedi.

Fatma Şahin açıklamasında İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Gaziantep mitinglerinde aynı yolda alınan güvenlik tedbiri ile ilgili fotoğraflara da yer verdi.