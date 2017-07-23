Fatma Şahin'den Basın Bayramı kutlaması

Şahin, mesajında, toplumsal yaşamın önemli kurumlarından olan medyanın kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, insanlar arasında düşünce ve kanaat alışverişinin sağlanması ve ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından taşıdığını önemin büyüklüğünün tartışılmaz olduğunu belirtti. Basın emekçilerinin bu sektörün isimsiz kahramanları olduğunu ifade eden Şahin, demokrasinin gelişmesi sürecinde “olmazsa olmaz” bir faktör teşkil eden basının milletin müşterek sesi olduğunu vurguladı. Basın kuruluşlarının özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yaparken, ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışı sergilemesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirme ve her zaman toplum yararını gözetme sorumluluğunu da göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin esnasında ve sonrasında tüm basının tek yürek olarak ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıktığını hatırlatan Şahin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalında halkı Türkiye’ye ve geleceklerine sahip çıkmaları için meydanlara çağırmasının olayın akışını değiştirdiğini ifade etti. Şahin'in mesajında, "Basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının toplum üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Görevini layıkıyla ve onuruyla yapan basın organlarının halkın doğru bilgilendirilmesi açısından ne kadar önemli ve gerekli olduğu bu alçakça saldırıya karşı gösterilen ortak tavır sayesinde bir kez daha kanıtlanmıştır. Dördüncü kuvvet olarak tabir edilen medya o tarihi gecenin ana aktörlerinden biri olmuştur. Basın emekçilerimizin zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı takdir ediyor, şehrimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız, ulusal ajans ve gazete temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan basınımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" denildi.