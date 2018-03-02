Fatma Tuba Yazıcı Kimdir ! Türkiye'nin en zenginleri 2018 kim ?

Ünlü ekonomi dergisi Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. Açıklanan listeye göre en dikkat çekici isim 'Gizemli milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu. Peki Fatma Tuba Yazıcı Kimdir ? Nasıl başarılı oldu ? Türkiye'nin en zengin isimleri kimler oldu ? İşte bütün bu soruların cevaplarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

FATMA TUBA YAZICI KİMDİR ?

1 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin 100 kişi arasında 35. sırada olan Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding'in patroniçesi. Eşinin ölümüyle 36 yaşında Diler Holding'in başına geçen Fatma Tuba Yazıcı, bir anda milyarlara hükmeder oldu. Başarılı bir işkadını olan Fatma Tuba Yazıcı, servetini kısa sürede katladı. En zenginler listesine giren Fatma Tuba Yazıcı, Forbes tarafından medyadan uzak durması sebebiyle 'gizemli milyarder' olarak nitelendi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ !

Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu. Forbes sıralamasına göre, listede Özyeğin'in ardından 2,8 milyar dolarla biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar, 2,7 milyar dolarla LC Waikiki Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Küçük, 2,6 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 2,5 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve 2,5 milyar dolarla ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara geldi.

"En Zengin 100 Türk" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan 40 isim ve 2018 servetleri şöyle;

2018 Sırası İSİM Şirket 2018 Serveti (milyon dolar)

1 Murat Ülker Yıldız Holding 4.800

2 Erman Ilıcak Rönesans Holding 4.000

3 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2.900

4 Osman Kibar Samumed 2.800

5 Mustafa Küçük LC Waikiki 2.700

6 Semahat Arsel Koç Holding 2.600

7 Rahmi Koç Koç Holding 2.500

7 Şarık Tara Enka İnşaat 2.500

9 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.400

10 Filiz Şahenk Doğuş Holding 2.300

11 Suna Kıraç Koç Holding 2.200

12 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1.900

13 Hamdi Ulukaya Chobani 1.800

14 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1.700

14 Nihat Özdemir Limak Holding 1.700

14 Sezai Bacaksız Limak Holding 1.700

14 Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 1.700

18 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.600

18 Melih Abdulhayoğlu Comodo Group 1.600

18 Turgay Ciner Park Holding 1.600

21 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500

21 Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 1.500

21 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500

21 Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 1.500

25 Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 1.400

25 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1.400

25 Mehmet Hattat Hattat Holding 1.400

28 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1.300

28 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.300

28 Erol Tabanca Polimeks Holding 1.300

28 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1.300

32 Mustafa Latif Topbaş BİM 1.200

32 Sinan Tara Enka İnşaat 1.200

34 Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 1.100

34 Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 1.100

34 Hamdi Akın Akfen Holding 1.100

34 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Sağlık Grubu 1.100

34 Mehmet Rüştü Başaran Habaş 1.100

34 Murat Vargı MV Holding 1.100

40 Olgun Zorlu Zorlu Holding 1.000