Fatsa’da büyüleyen manzara

Bolaman ve Yalıköy Mahallerindeki deniz manzaraları vatandaşları bu bölgeye çekmeyi başarırken bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz manzarayı görüntüleyerek takipçileri ile paylaştılar.

Fatsalı fotoğrafçılardan Fatih Bektaş, “Baharın gelmesi ile birlikte mavi ile yeşilin güzelliklerini görüntülemek için sabahın ilk saatlerinde buralara geldik. Güzel kareler yakaladık ve takipçilerimize bu fotoğrafları paylaştık. Gerçekten olumlu tepkiler aldık ve bizler bölgemizin tanıtılması anlamında güzel işlere imza atmak istiyoruz” dedi.

Uzun zamandır bahar havasını beklediklerini söyleyen fotoğrafçı Kübra Özlü ise, “Yaz ayının gelmesi ile birlikte bölgemizde ki güzellikleri fotoğraflamak için ekip arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Her fotoğrafı özenerek çektik. Bu tür manzaraları her hafta bölgemizin ayrı yerlerine giderek çekiyoruz” diye konuştu.

Ahmet Altay