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Fatsa’da denizde kaybolan polisi arama çalışması devam ediyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, liman içinde devriye attığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize yuvarlandı.

Fatsada denizde kaybolan polisi arama çalışması devam ediyor

25 Ocak 2018 02:27

Olayda bir polis kaybolurken, bir polis ise kendi imkânları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başardı.
Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aracın içinde bulunan diğer polis deniz içinde gözden kayboldu. Kayıp polisin kurtarılması için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi görevli ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobil ise olay yerine çağırılan vinç sayesinde denizden çıkartıldı. Kayıp polisi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk çalışmaları yakından takip ettiler. 

 

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