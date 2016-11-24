

Edinilen bilgilere göre, OSB’de bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan Hakan Abakay'ın üzerine, çalıştığı esnada büyük kazan yuvarlandı. Duvarla kazan arasında kalan şahıs ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Abakay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Abakay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hakan Abakay’ın Çatalpınar nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Ahmet Altay