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Fatsa'da kaybolan kadın boğulmuş olarak bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 10 gün önce kaybolan bir kadın, üvey oğlunun evinde boğulmuş olarak bulundu.


09 Kasım 2016 23:37

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bir evde boğulmuş olarak ölü bulunan Nargül Ölmez’i (43) üvey oğlu Telat İ.'nin öldürdüğü iddia edildi. Polis, olayın zanlısı Telat İ.'yi gözaltına aldı.

Nargül Ölmez’in yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından kadının cesedi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. 

Ahmet Altay

Etiketler: fatsa, Nargül Ölmez, ordu


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