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Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fatsada trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

27 Aralık 2016 20:24
Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Öztaş'ın kullandığı 06 SAR 84 plakalı çekici ile Dursun Mehmet Erişmiş idaresindeki 52 EP 765 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Dursun Mehmet Erişmiş, Döndü Erişmiş, Mustafa Erişmiş ve Sebahat Erişmiş yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sebahat Erişmiş Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Altay

Etiketler: Dursun Mehmet Erişmiş, Fatsa ilçesi, Ferhat Öztaş, ordu, trafik kazası


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