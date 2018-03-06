Fatsa’da trafik kazası: 10 yaralı

Kaza, Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın yönetimindeki 52 KG 176 plakalı otomobil ile Eyüp Çiçek idaresindeki 52 DM 056 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan İsa Aydın, Hasime Aydın, Turan Sarı, Hava Sarı, Atakan Sarı, Doğukan Sarı, Ali Koçak ve Miray Gül Kaçak yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet Altay

