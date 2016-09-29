Edinilen bilgiye göre, Muharrem Tangaç idaresindeki 52 DB 979 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı ve ardından takla atarak durabildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Kazada sürücü Muharrem Tangaç ve araçta bulunan Gülizar Tangaç yaralanırken elektrik direği de yola devrildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Altay