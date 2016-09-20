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Fatsa'da zincirlime trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatsada zincirlime trafik kazası: 1 yaralı

20 Eylül 2016 10:50

Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Kumru karayolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 DA 1120 plakalı otomobil, Selahattin Topuzoğlu’nun kullandığı 52 EK 311 plakalı kamyonet, Hidayet Boztepe idaresindeki 22 UF 153 plakalı otomobil ile İbrahim Güneş yönetimindeki 34 UJ 7419 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirlime trafik kazasında sürücülerden İbrahim Güneş yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Fatsa-Kumru karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Ahmet Altay 


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