Hizmet verdiği 4,2 milyon aboneyle Türkiye’nin en büyük elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, hâlen 170 bin olan müşteri sayısının yeni limitle birlikte 870 bine ulaşacağını dile getirdi. Bakal “Ancak tüketicilerimiz öncelikle elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine almaları gerekiyor. İstanbul Avrupa yakasında aboneliği üzerinde olmayan 800 bin abonemiz var” dedi. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) kaynaklı 2016 yılı verilerine göre; ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 733 kişi serbest tüketici olma hakkından yararlandı. Serbest tüketiciler ağırlıklı olarak İstanbul (665 bin), İzmir (283 bin), Antalya (230 bin) ve Ankara’da (169 bin) bulunuyor.

Osman Çobanoğlu -Türkiye gazetesi