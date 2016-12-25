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Fatura yoksa indirim de yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 yılında serbest yıllık tüketim limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesi ile aylık 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen yaklaşık 8,4 milyon abone serbest tüketici kapsamına girdi.

Fatura yoksa indirim de yok

25 Aralık 2016 10:42

Hizmet verdiği 4,2 milyon aboneyle Türkiye’nin en büyük elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, hâlen 170 bin olan müşteri sayısının yeni limitle birlikte 870 bine ulaşacağını dile getirdi. Bakal “Ancak tüketicilerimiz öncelikle elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine almaları gerekiyor. İstanbul Avrupa yakasında aboneliği üzerinde olmayan 800 bin abonemiz var” dedi. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) kaynaklı 2016 yılı verilerine göre; ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 733 kişi serbest tüketici olma hakkından yararlandı. Serbest tüketiciler ağırlıklı olarak İstanbul (665 bin), İzmir (283 bin), Antalya (230 bin) ve Ankara’da (169 bin) bulunuyor.

Osman Çobanoğlu -Türkiye gazetesi 


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