Diğer
Kategoriler

Faturada zam göründü

EPDK 2017 hedef kayıp-kaçak oranlarını belirledi. Dicle, Vangölü ve Toroslar EDAŞ’ta hedef kayıp kaçak oranı arttı. Artış tüm abonelerin faturalarına yansıtılıyor.

Faturada zam göründü

15 Aralık 2016 08:29

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 elektrik dağıtım bölgesinin 2017 yılı hedef kayıp-kaçak oranlarını (HKO) belirledi. HABERTÜRK, elektrik dağıtım sektörünün dört gözle beklediği EPDK’nın geçen hafta belirlediği 2017 yılı hedef kayıp-kaçak oranlarına ilişkin kararın ayrıntılarına ulaştı.

ANADOLU YAKASINDA HEDEF YÜKSELDİ

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin (EDAŞ) görevli olduğu Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ın da içinde yer aldığı bölgede, hedef kayıp kaçak oranı yükseldi. 2016’da yüzde 71.62 olan hedef, 2017 yılında yüzde 71.76’ya çıktı. Vangölü EDAŞ’ta 2016 yılında yüzde 60.16 olan oran, 2017 için yüzde 60.34’e yükseldi.

İstanbul’un Avrupa yakasının elektrik dağıtımını yapan ve en çok aboneye sahip olan Boğaziçi EDAŞ için kayıp-kaçak hedefi yüzde 9.60’tan yüzde 9.34’e çekildi. İstanbul’un Anadolu yakası EDAŞ’ta, 2016 yılında yüzde 7.61 olan oran, 2017 yılı için yüzde 7.63’e çıkarıldı. Ankara ve civarının elektrik dağıtımını yapan Başkent EDAŞ’ın hedef kayıp kaçak oranı yüzde 8’den yüzde 7.76’ya çekildi

TOROSLAR’DA SURİYELİ ETKİSİ

Gaziantep, Kilis, Hatay gibi illerin elektrik dağıtımını yapan Toroslar EDAŞ’ta, Suriyelilerin etkisiyle kayıp-kaçak arttı. EPDK, bölgede 2017 yılı için 13.32’lik bir oran belirledi.

‘BEDELİ ABONEDEN ÇIKACAK’

Eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, yaptığı açıklamada, kayıp-kaçak bedelinin, faturasını düzenli ödeyen aboneye yansıtıldığını belirterek “Türkiye’de ulusal tarife belirleniyor. 21 bölgenin kayıp kaçak maliyeti hesaplanıyor. Bu bedel, tüm abonelerin faturalarına yansıtılıyor” dedi. Doğan, “Dağıtım şirketi, hedef oranların altına düşerse bunu ‘bonus’ olarak doğrudan gelir hanesine aktarıyor. Eğer, hedefin üstünde kayıpkaçak söz konusu olursa hedefle gerçekleşme arasındaki fark dağıtım şirketinin kasasından çıkıyor” dedi.

Olcay Aydilek - Gazete Habertürk

Etiketler: elektrik, elektrik faturası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç