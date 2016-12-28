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'Faturamatik Yakup'

Ordu’da ‘Faturamatik Yakup’ olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, esnafın adeta eli ayağı oldu.

Faturamatik Yakup

28 Aralık 2016 09:12
'Faturamatik Yakup' - Tıkla İzle

1 metrelik boyuyla şehrin maskotu haline gelen ‘Faturamatik Yakup’, esnafın faturalarını yatırıp aldığı harçlıkla geçimini sağlıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. İlk dönemlerde esnafların getir-götür işlerini yapan ‘Faturamatik Yakup’, daha sonra bunu iş haline getirdi. Kendisine kartvizit bastıran, iki adet telefonu olan ‘Faturamatik Yakup’, esnafların banka, doğalgaz, elektrik faturalarını ödemeye başladı. Esnaflar da bu hizmet karşılığında ‘Faturamatik Yakup’a belli bir ücret ödüyor. Esnaf sıra bekleme derdi yaşamadan faturalarını günü ve zamanında yatırırken Faturamatik Yakup da geçimini bu yolla sağlıyor.

Günde 40-50 lira kazanıyor
Geçimini esnafların faturalarını yatırarak kazandığını belirten Faturamatik Yakup Akdeniz, "Kartvizit bıraktığım esnaflar fatura ödeme durumlarında beni arıyorlar. Ben de faturaları alıp bankalara, ödeme merkezlerine yatırıyorum. Artan 3-5 lira bana kalıyor. Bazen ilçelere de gidiyorum. Günde 40-50 lira kazanıyorum. Cumartesi-pazar çalışmıyorum. Hafta sonları gezmeye gidiyorum" dedi.

Bu arada esnafların en çok kendisine çay söylemesinden yakınan ‘Faturamatik Yakup’, "Yemek söyleyen yok. Hep çay. Başka bir şey yok" diye dert yandı.

Esnaf Cengiz Aydın, ‘Faturamatik Yakup’u esnaflar olarak sevdiklerini ve güvendiklerini belirterek, "Fatura ödemelerimizi ona yaptırıyoruz. Güvendiğimiz bir arkadaşımızdır" diye konuşurken, esnaf Mehmet Ali Ersan ise, "Mağazayı, iş yerini kapatıp fatura ödemeye gidemiyoruz. Banka, doğalgaz, elektrik faturalarımızı Yakup’a veriyoruz. O gidiyor bizim adımıza yatırıyor. Esnaflar olarak kendisini seviyor ve güveniyoruz. Elimizden geldiği kadar kendisine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. 

Metin Akyürek

Etiketler: Faturamatik Yakup, Yakup Akdeniz


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