Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ricardo Faty, anaokulu öğrencilerinin yaptıkları sürprize ilişkin, “Güzel bir sürprizdi. Tesisimizde bu tarz heyecanları yaşamamız, yaşatmamız çok güzel. Bursaspor, sadece bir spor kulübü değil, bir şehrin gençliğini de temsil ediyor. Bu şehrin çocuklarını bu şekilde mutlu etmek de çok güzeldi. Çok da güzel bir jest yapmışlar. Hepimizin yüzlerini maskeleştirip, kendi suretleri haline getirmişler. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

“Her maçta birazcık da onun için oynuyoruz”

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun ekibinde yer alan Yıldırım Uran’ın doğum gününü de kutlayan Faty, “Her birimiz gibi onun da bu oluşumda çok katkısı var. En çok da karizmasıyla burada kendisini hissettiren bireylerimizden bir tanesi. Biliyoruz, sağlık durumundan haberimiz var. Doğum günüyken kendisini hatırlamamıza bir sebep daha oldu. O da bizim parçamız olduğu için antrenmanlarda onun için de bir şeyler yapıyoruz. Her maçta birazcık da onun için oynuyoruz” diye konuştu.

“Şanssız bir sakatlık”

Sakatlığına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Faty, “Şanssız bir sakatlık. İstediğimiz bir şey değildi. Çok önemli bir karşılaşmayı kaçırmak zorunda kaldım. Bu kötü şansın ardından en azından beni iyi hissettiren bir olay vardı. O da milli takım arasının girmesi. Sakatlığım belli bir süre daha devam edeceği için bu arada maç oynanmayacak olması benim daha az maç kaçırmama sebep olacak. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Oynayacağım ilk karşılaşmaya hazırlanmaya çalışıyorum” dedi.

“Kafamızı bu tarz şeylerle meşgul etmek bizim görevimiz değil”

Bir basın mensubunun, ‘Şampiyonluğa ne kadar yakın, ne kadar uzaksınız?’ sorusunu yanıtlayan deneyimli oyuncu, “Biz profesyonel oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama bu tarz kelimeleri kullanmak bizim önceliğimiz değil. Biz profesyonel oyuncuların önceliği önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanmak ve hafta hafta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Daha sonrasında olabilecek şeyler vardır, biz bunun farkındayız ama bunları ne söylemek, ne de kafamızı bu tarz şeylerle meşgul etmek bizim görevimiz değil. Başkaları bunun planını yapacaktır. Bizim planımız en iyi şekilde önümüzdeki maça hazırlanmak” şeklinde konuştu.

“Bizim önceliğimiz sonuçları almak”

Takımın oyununun iyi bulunmadığı şeklindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Faty, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu tarz eleştirileri anlayışla karşılayabiliyorum. Kadromuzun tamamı olmasa da belli bir kısmını sezon başında değiştirdik. Bu uyumu güzel futbola değiştirmek bir anda olabilecek bir şey değil. Belli bir zaman gerekebiliyor. Bursaspor gibi bir kulüpseniz, Bursaspor gibi bir kulübün takımında oynuyorsanız, bilirsiniz ki diğer takımlardan daha önemlidir sonuçlar. Önce sonucu almaya odaklanırsınız. Güzel futbol önemlidir ama benim olmadığım Gaziantepspor maçını ele alacak olursak hem rakip çok iyi, hem saha şartları güzel futbol oynamaya elverişli gözükmedi. Bizim önceliğimiz sonuçları almak. Üzerimizdeki puan baskısı azaldığı zaman mutlaka daha güzel futbol oynamaya odaklanabiliriz. Şimdilik saha şartları, rakibimizin bize oluşturabileceği tehditleri ele aldığımızda iyi bir futbol yerine, doğru bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Şu anki önceliğimiz o. Çünkü puanları toplamamız ve sıralamada yükselmeye devam etmemiz gerekiyor." ,

Mesut Alan