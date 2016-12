Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nin kapanış programında ünlü piyanist Fazıl Say sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali kapanış programı gerçekleştirildi. Salonun dolu olduğu konserde ünlü bestekarlar Ahmed Adnan Saygun ve İlhan Baran ile kendi eserlerini çalan Say, ‘In Memoriam’ eserini 10 Ekim 2015’te Ankara’da yaşanan terör saldırısından sonra yaptığını dile getirdi. Bu eserin sadece Ankara’daki terör olayını anlatmadığını belirterek, “Tüm şehitlerimize ve terör kurbanlarına ithaf ediyorum” şeklinde konuştu. Konser sonunda Sarı Gelin ve İstanbul’da Bir Kış Sabahı adlı eserleri çalarn Say, uzun süre seyirciler tarafından alkışlandı.