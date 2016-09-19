Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Can İşler, “Nitekim, karın, bel ve basenlerindeki yağ fazlalıklarından, bacak ve dizlerinin kalın olmasından şikayetçi kadınların sayısı epeyce fazladır. Erkekler de, özellikle karın ve bel bölgelerindeki yağlanmadan çok rahatsız olurlar. Yıllarca diyet ve sürekli spor yapılsa da bu istenmeyen yağ fazlalıklarından kurtulmak mümkün olmaz” dedi.

“Fazla kilolardan kurtulmanın estetik çözümü; liposuction”

İşler, “Günümüzde bu çeşit sorunlara uygulanacak estetik çözüm, liposuction ile yağ alma işlemidir. Liposuction, bölgesel yağ fazlalıkları ile baş etmenin en ideal ve tek yöntemidir. Liposculpture ya da liposculpturing diye de adlandırılan liposuction, vücuda daha ince bir görünüm verir, vücut hatlarını şekillendirir, düzgün ve orantılı bir biçim kazandırır. Uygulamaya başlandığı ilk yıllarda, bazı sakıncalar taşıyan ve iyileşme dönemi güç olan liposuction ile yağ alma operasyonu, ilerleyen teknoloji sayesinde riskleri büyük ölçüde azaltılmış, güvenli bir ameliyat haline gelmiştir. Liposuction kesinlikle bir zayıflama yöntemi değil, vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla diyet ve egzersize dirençli olan, hacmi artmış yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, yağ hücrelerinin ve yağ reseptörlerinin sayısı da azaltılmış olur” diye konuştu.

Liposuction, hastane koşullarında ameliyathanede ve anestezi uzmanının gözetiminde, tedavi edilecek bölgenin genişliğine göre, lokal anestezi, sedasyon anestezisi veya genel anestezi altında yapıldığını kaydeden İşler, “Kuru teknik, wet teknik (yaş teknik), superwet teknik (çok yaş teknik) ve tümessan teknik olmak üzere dört çeşidi mevcuttur. Günümüzde daha çok superwet ve tümessan teknikleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde öncelikle, inatçı yağlanma bölgesi özel bir sıvı enjeksiyonu ile şişirilir ve 20 dakika beklenir. Amaç kanama, ağrı olmaması ve yağ hücrelerinin çok daha kolay emilmesidir. Daha sonra bu bölge üzerine veya yakınına birkaç mm uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden kanül denilen, künt uçlu, ucuna yakın ufak delikleri olan 2-5 mm çapındaki metal borular, derialtı tabakası içine sokulur. Şeffaf hortumlarla vakum cihazına bağlı olan kanül uygun derinlikte hareket ettirilerek, arzu edilen vücut konturu ve düzgün cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar, yağ emilmesi işlemi devam eder. 1-4 saat sürebilen liposuction yöntemiyle; yanaklar, çenealtı, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, sırt, karın, bel, kalça, uyluk, diz içyanı, bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki yağ birikimleri alınır. Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel bandaj uygulanır ve hastaya özel korse giydirilir” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrasının genellikle rahat geçtiğini ifade eden İşler, “Ağrı oldukça azdır ve ilaçlarla giderilebilir. Hasta ameliyatın genişliğine bağlı olarak aynı gün veya ertesi gün hastaneden çıkabilir. Liposuction uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri, şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir. Bu şikayetler 3 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Hasta korse giymeye 6-8 hafta devam eder. 2-3 mm.lik yara izleri 6 ay içinde belirsiz hale gelir. Hastanın elektrolit dengesini ve vücut fonksiyonlarını bozmadan, bir seansta en fazla 4-5 litre yağ alınabilir. Daha fazla miktarda yağ alan cerrahlar vardır. Bu durumda hastanın sıvı ve elektrolit dengesini tamamlayacak önlemler alınır, bazen kan nakli gerekli olabilir. Hastada yağ alanları genişse, 3-6 ay aralarla tekrar ameliyat yapılabilir” dedi.

İşler, “Liposuction ile derin tabakalardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son yıllarda geliştirilen yüzeyel liposuction yada liposculpture adı verilen yöntemle, deri sarkıklığı giderilmekte ve inatçı selülitler azaltılmaktadır. Liposuction ayrıca, meme küçültme, karın germe gibi diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında tamamlayıcı işlem olarak da kullanılmaktadır. Son yıllarda ultrason enerjisinden ve lazer teknolojisinden yararlanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerde fazla yağ dokuları ultrason dalgaları veya lazer enerjisi ile parçalanır, daha sonra benzer şekilde vakumla alınır” şeklinde konuştu.