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Fazla yük alan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da, olması gerekenden fazla yük taşıyan ve savrularak seyreden bir kamyonetin E-5 Karayolu'ndaki tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Fazla yük alan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

31 Ocak 2017 10:07
E-5’te tehlikeli yolculuk - Tıkla İzle

İstanbul'un en işlek karayolu olan E-5 karayolunda seyreden ve normalden oldukça fazla yük bulunduran bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu amatör kamera tarafından kaydedildi. Dün akşama doğru amatör kameraya yansıyan görüntülerde, katı geri dönüşüm maddesi yüklü bir kamyonet, Haliç Köprüsü üzerinde sol şeritte seyrediyor. Fazla yük taşıdığı görülen kamyonetin, köprü çıkışına doğru savrulduğu ve yoluna sağa yatık şekilde devam ettiği görülüyor. Trafik güvenliğini hiçe sayan kamyonet şoförü hız kesmeden yoluna devam ederken, kamyonetin üst geçitlere sürtmekten son anda kurtulduğu da görüntülere yansıyor. Geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonetten karayoluna düşen büyük bir pet şişe ve bazı maddeler tehlikeye adeta davet çıkarıyor. Sadece kendisinin değil, trafikteki bütün yolcuların hayatını tehlikeye atan kamyonetin plakasının okunmaması da dikkat çekiyor. 

Hüseyin Coşkun
 

Etiketler: tehlikeli yolculuk, yük


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