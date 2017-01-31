İstanbul'un en işlek karayolu olan E-5 karayolunda seyreden ve normalden oldukça fazla yük bulunduran bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu amatör kamera tarafından kaydedildi. Dün akşama doğru amatör kameraya yansıyan görüntülerde, katı geri dönüşüm maddesi yüklü bir kamyonet, Haliç Köprüsü üzerinde sol şeritte seyrediyor. Fazla yük taşıdığı görülen kamyonetin, köprü çıkışına doğru savrulduğu ve yoluna sağa yatık şekilde devam ettiği görülüyor. Trafik güvenliğini hiçe sayan kamyonet şoförü hız kesmeden yoluna devam ederken, kamyonetin üst geçitlere sürtmekten son anda kurtulduğu da görüntülere yansıyor. Geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonetten karayoluna düşen büyük bir pet şişe ve bazı maddeler tehlikeye adeta davet çıkarıyor. Sadece kendisinin değil, trafikteki bütün yolcuların hayatını tehlikeye atan kamyonetin plakasının okunmaması da dikkat çekiyor.

Hüseyin Coşkun

