FB BJK şifresiz canlı izleme linki, FB BJK uydudan şifresiz veren yabancı kanallar listesi, Fener Beşiktaş şifresiz canlı izle taraftarlar bu akşam internet üzerinden bu soruların cevaplarını arıyor. İşte maçı uydudan şifresiz yayınlayan kanal listesi...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustader, İsmail, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Babel

11 İSMİN İLK 11 HEYECANI

Kanarya'da teknik direktör Phillip Cocu'nun yanı sıra tam 11 yeni transfer, ilk derbi heyecanlarını Beşiktaş karşısında Kadıköy'de yaşayacak. Harun, Barış, Berke, Slimani, Ayew, Benzia, Frey, Jailson, Ferdi Kadıoğlu ve Reyes, kadroya girmeleri halinde Sarı-Lacivertli forma altında ilk kez bir derbinin parçası olacak.

Ayrıca Cocu ile büyük çıkış yakalayan Elif Elmas da, şans bulması halinde ilk kez derbide oynama fırsatını yakalayacak. Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci ise sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 124 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAMASI BEKLENEN KANALLAR LİSTESİ

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD