Kısa ve orta vadede Bitez veYalıkavak’ta nitelikli lüks projelerini bitirmey eodaklanan FB Gayrimenkul, Bodrum Bitez Yalıları, IVY Yalıkavak ve Tilkicik Yalıkavak projeleriyle Bodrum’un çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

FB Gayrimenkul Yatırımları tarafından Bodrum’a kazandırılan Bitez Yalıları exquisite projesi, 15 milyon euro yatırımla hayata geçirildi. 10 bin metrekarelik alanda 17 ultra lüks yalıdan oluşan BitezYalıları, metre kare fiyatları 5 bin euro ile 9 bin euro aralığında değişiyor. Rolls- Royce’un tasarım ve üretim hikayesinden ilham alınarak Levent Penso tarafından tasarlanan Bitez Yalıları, 2017 yaz sonuna kadar sahiplerine teslim edilecek.

Exquisite yaşam tarzı ve mimarisiyleBodrum’un çehresini değiştirecek projelerle gayrimenkul sektöründeki konumlarını güçlendireceklerinin altını çizen FB Gayrimenkul Yatırımları CEO’su Burak Özyiğit, “Bodrum’aartıdeğer kazandıracak projelerimize devam etmeyi planlıyoruz. IVY Yalıkavak veTilkicik Yalıkavak isimli iki ayrı projemizi daha 25 milyon euro yatırım yaparak hayata geçireceğiz. Kasım ayında7 bin 700 metre karelik proje alanında IVY Yalıkavak’ın inşaatına başladık; burada YalıkavakMarina’ya yakın bir lokasyonda 10 ayrı malikane inşa edeceğiz. Exquisite konseptimiz dahilinde 5+1 ve 6+1 seçenekli özel havuzlu ve muhteşem manzaralı villalarımız olacak. IVY Yalıkavak projesini 2018 yılının yazaylarında teslim etme planımız bulunuyor. 2018 yılı içinde iseTilkicik Yalıkavak’ta 45 bin metrekarelik proje alanında Santorinive Bodrum tarihi dokusunu birleştirecek 54 yalıdan oluşan otantik bir projeyi hayata geçirerek, 2020 yılında tamamlayacağız“ diye konuştu.

Fethi Köseliören ve Burak Özyiğit’in 25 yılı aşkın deneyimleri ve başarılı ticari geçmişlerinden aldıkları güçle 2011 yılında kurulan FB Gayrimenkul Yatırımları, istanbul’un merkezinde yükselen kentsel dönüşüm projeleri “Exquisite CitySuites” ile de şehrinin şaasında yeniden rol oynuyor. Kuruldukları yıldan itibaren 5 yıl boyunca gayrimenkul sektöründen hazırlıklar ve araştırmalar yaptıklarını dile getiren Özyiğit, tarifsiz lüks hissine sahip yüksek yaşam standartları ve alanları sundukları Exquisite konseptiyleTürkiye’de biri ilke imza attıklarını söyledi.

Özgün mimari tasarıma sahip FB Gayrimenkul projelerinde mimari danışmanlığın yanı sıra; akıllı ev sistemleri, 7/24 güvenlik, housekeeping, laundry, bahçe bakımı ve teknik hizmetler, havaliman ıtransfer hizmeti, su sporları, projeye özel profesyonel balıkçı teknesi, surf ve diğer su sporları imkanı, özel otopark, plaj, bar, Akdeniz ve Ege mutfaklarıyla donatılmış gurme deniz mahsulleri restaurantı, müstakil plaj, iskele ve seas huttle bulunuyor.