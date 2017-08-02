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F.Bahçe'den ses getirecek transfer! Canlı yayında açıklandı

FB TV yorumcusu, gazeteci Alaattin Metin sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

F.Bahçeden ses getirecek transfer! Canlı yayında açıklandı

02 Ağustos 2017 20:00

İşte Metin'in canlı yayındaki Fenerbahçe ve transfer sözleri:

''Transferler aşağı yukarı yapıldı. Çoğu bitti. Şimdi bir santrfor ile bir stoper ama önce acil bir santrfor onun çalışmaları var. Ellerinde santrfor adayları var da takıma uyacak, takım oyununa uyacak santrfor almak istiyorlar. Çünkü şu ana kadar yapılan transferlere baktığım vakit hep nokta atışı transferler yapıldı ve karakterli oyuncular alındı. Takım oyununa uyacak, kendine oynamayacak bir golcü peşindeler. O da önümüzdeki günlerde netleşir.''

"F.BAHÇE ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU ALACAK"

''Fenerbahçe bir oyuncu alacak ama çok önemli bir oyuncu. Ve oyuncu oynamaya başladığı vakit Türkiye'de çok şey konuşulur. O oyuncu takıma geldikten sonra ki kanat oynayacak o oyuncu. Aykut hoca onu sağ kanatta kullanacak. Hoca, onun daha faydalı olacağına da inanıyor. ama O verimin yanında iki tane verim almak istiyor. İkinci performans ne? Valbuena'yı ortaya çekecek. Onu aldıktan sonra Valbuena'yı ortaya çekecek.''

Etiketler: fenerbahçe, transfer


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