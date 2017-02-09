Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Google’ın yabancı ülkelerdeki sunucularında bulunan e-posta hesaplarının verilerinin incelemeye açılması için mahkemeye başvurmuş ve karar çıkarmıştı.

Microsoft, benzer bir kararı temyize götürüp iptal ettirmişken, daha fazla direnmeden verileri FBI’a açtı.

ABD, DÜNYAYI DİNLİYOR

FBI, Google’ın yabancı ülkelerdeki sunucularında bulunan e-posta hesaplarının verilerinin incelemeye açılmasının ardından artık Google’ın ABD dışındaki sunucularına da erişecek. Öte yandan bu karara dünyanın ve özellikle de Avrupa ülkelerinin çok fazla tepki oluşması bekleniyor.