FBI yeni başkanı Christopher Wray oldu

ABD Senatosu’nda, Christopher Wray 5’e karşı 92 oyla yeni FBI başkanı oldu. George W. Bush döneminde Adalet Bakanlığı’nda çalışan Wray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında görevden alınan James Comey’in yerine geçecek.