Diğer
Kategoriler

FBI yeni başkanı Christopher Wray oldu

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yeni başkanı Christopher Wray oldu.

FBI yeni başkanı Christopher Wray oldu

02 Ağustos 2017 09:25

ABD Senatosu’nda, Christopher Wray 5’e karşı 92 oyla yeni FBI başkanı oldu. George W. Bush döneminde Adalet Bakanlığı’nda çalışan Wray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında görevden alınan James Comey’in yerine geçecek.

Etiketler: Christopher Wray


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!