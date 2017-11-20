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FBM Estetik Dergisi’nin Son Sayısı Çıktı

FBM Estetik Dergisi’nin Ekim, Aralık ve Kasım aylarını kapsayan son sayısı çıktı. Yeni sayıda Zahide Yetiş’in açıklamaları yer alırken, Doç. Dr. Hayati Akbaş’tan da estetik ve plastik cerrahi hakkında önemli açıklamalar bulundu.

FBM Estetik Dergisinin Son Sayısı Çıktı

20 Kasım 2017 11:26

FBM Estetik Tıp Merkezi kurucusu Hayati Akbaş’ın estetikle ile ilgili olarak “kendi yağınızla güzelleşin” yazısı dergide yer alırken, sonbaharın keyfi SPA molaları da okuyucular tarafından tam not aldı. FBM Estetik Dergisi Sağlık ve Güzellik alanında yeni gelişmeleri de duyururken “2018’in en iyi Estetik Uygulamaları” da dergide yer buldu. Bayanların çok fazla ilgilendiği bir alan olan makyajla ilgili de 2017’yi geride bırakırken yeni yıldan itibaren “2018 sonbahar kış makyaj trendleri ve tüyoları” ile de nasıl bir ivme kazanacağı belirtildi. Doç. Dr. Hayati Akbaş “lipofilling’in hazır dolgulara oranla çok daha avantajlı bir yöntem” olduğunu belirtti. Yıllardır yaptığı Sağlık programlarıyla bilinen Zahide Yetiş ise FBM Estetik dergisine “ilk olarak ruhumu detoks yapıyorum” başlıklı röportaj da verdi.

Dergide estetik ve güzellik tüm yönleriyle ele alınırken erkekler için de Vücut geliştirme estetiği gibi birçok yazı da yer buldu. FBM Estetik Dergisi ise bu basımı ile 22. Sayısını da çıkartmış oldu. FBM Estetik Dergisi Satış noktalarından dergiye ulaşılması mümkün.

Detaylı bilgi: https://www.fbm.com.tr/fbm-estetik-dergi-satis-noktalari/

 

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