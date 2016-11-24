Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesi istikametinden Taşköprü ilçesi istikametine seyir halinde bulunan Adnan T. yönetimindeki 37 LH 517 plakalı otomobil, Taşköprü Çördük köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı ve ters döndü. Kazdada sürücü Adnan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayhan Hasgül (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayhan Hasgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan sürücü Adnan T. ise, kaldırıldığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Adnan T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ayhan Hasgül’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Akif Doğan