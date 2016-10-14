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Feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

14 Ekim 2016 07:55
Feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Akşehir-Antalya yolu kesişimindeki sanayi bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Yaşar (25) idaresindeki 32 HN 798 plakalı otomobil Sanayi bulvarı mevkinde Burhanettin S.(44) idaresindeki 34 ZU 9677 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 32 HN 798 plakalı araç orta refüje çıktı ve ardından Mobese direğine çarparak refüjün diğer tarafında durabildi. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri Hüseyin Yaşar ve Burhanettin S. ile 34 ZU 9677 plakalı araçta bulunan Mehmet Kamil K. (63) Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Yaşar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cemal Filiz


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