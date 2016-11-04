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Feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da zıt istikametlerde seyreden iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

04 Kasım 2016 08:07
Feci kaza: 1 ölü 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Armutköy mahallesi Yunuseli Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armutköy istikametine giden Murat Soy (31) idaresindeki 34 JK 3501 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Kayraklı(39) idaresindeki 16 HB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza esnasında yoldan geçen sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, Mustafa Kayraklı'nın olay yerinde, araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan 16 HB 664 plakalı otomobilin ön yolcu koltu2ğunda yaralanan 34 yaşındaki Bedriye Kayraklı ile 34 JK 3501 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Soy ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Soy'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mustafa Kayraklı'nın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Enver Fatih Tıkır

Etiketler: bursa, feci kaza


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