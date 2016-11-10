Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Çevre Yolu Ömür Dinlenme tesisleri önünde meydana gelen kazada, Hakkı Kezer (57) idaresindeki 42 CPP 50 plakalı maden yüklü TIR, aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet Çiftçi (46) idaresindeki 26 B 2555 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR kupası içerisinde sıkışan sürücü Hakkı Kezer ağır yaralandı. Olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından sürücü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Olay yerinde 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Hakkı Kezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu arada, diğer tır sürücüsü Mehmet Çiftçi’in yanı sıra, kurtarma çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep

