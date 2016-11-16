Alınan bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine giden İsmail Ataş’ın (46) idaresindeki 69 AP 193 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şener Topçu yönetimindeki akaryakıt dolu 28 K 9205 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Ataş araçta sıkışırken, eşi Zübeyde (39), kızları Sümeyye (4) ve Simay Hatun Ataş (1) ile kayınvalidesi Mürüvvet Topal (61) yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan Ataş’ın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan kar yağışının etkisini sürdürdüğü güzergahta karayolları ve il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.