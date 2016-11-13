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Feci kaza: 1 ölü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza: 1 ölü

13 Kasım 2016 23:20

İzmir-Ankara karayolu Çepnidere kavşağında meydana gelen kazada otomobil TIR’a çarptı. İddiaya göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan Ahmet Kaya (35) yönetiminde 45 ZD 051 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleme yapan Hüseyin G. (50) yönetimindeki 31 Z 9443 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Kaya araç içerisinde sıkışırken, bölgeye 112 sağlık ekipleri, AKS ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Kaya’nın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkarıldı.

Çepnidere Mahallesinde ikamet eden, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Kaya feci kazada can verirken olay yerine yakınları geldi. Ahmet Kaya’nın acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, TIR sürücüsü Hüseyin G.’nin emniyet güçlerince gözaltına alındığı öğrenildi. 

İlker Uyar

Etiketler: feci kaza, manisa


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