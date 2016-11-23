Alınan bilgiye göre, İlhan Ç. yönetimindeki 46 ZA 285 plakalı TIR, Onikişubat ilçesi Üngüt Kavşağı'nda aynı istikamete seyir eden Ahmet Akçan idaresindeki 46 DG 732 plakalı ekmek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, refüjde bekleyen Cumali Delizgöz’e (16) ve ardından bir evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada TIR'ın altında kalan Cumali Delizgöz olay yerinde, kamyonet sürücüsü Ahmet Akçan ise kaldırıldığı Necip Fazı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü İlhan Ç.'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Cumali Delizgöz'ün Kavaklı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu ve refüjde servis beklediği öğrenildi.

Muhammet Özer