Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde, Edirne-İstanbul karayolunda Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinden Edirne yönüne gitmekte olan O.K. idaresindeki 22 KK 600 plakalı otomobil ile Trakya Cam Sanayisi sapağından yola çıkan Ç.P. idaresindeki 06 BA 1562 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BA 1562 plakalı aracın sürücüsü Ç.P. ile eşi Ö.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü O.K. ile yanında bulunan D.Ş. yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. D.Ş.’ye ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hayati tehlikesi bulunduğundan dolayı

Tekirdağ’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Cenazelerin ve kazalı araçların kaldırılmasıyla kazadan dolayı tek yönlü işleyen trafik normale döndü.

Halil Dağ - Kaner Akaner - Yakup Güler