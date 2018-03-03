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Feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

03 Mart 2018 18:25

Kaza, Malazgirt'in Gülkoru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malazgirt'ten Ağrı istikametine gitmekte olan Mehmet Polat yönetimindeki 61 AF 489 plakalı hususi otomobil, Gülkoru köyü mevkiinde karşı yönden gelmekte olan Taylan Çetin idaresindeki 35 MIP 64 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Hanifi ve Saime Polat olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtaki Hanifi ve Saime Polat'ın cansız bedenleri çıkartılıp Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Polat ailesinin hasta ziyareti için Ağrı'nın Tutak ilçesinden Malazgirt'e geldiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.  

Veysel Eşin

Etiketler: kaza, Malazgirt, Muş

 

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