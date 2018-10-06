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Feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Feci kaza: 3 ölü 3 yaralı
Feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi-Yahyalı yolu üzerin Tombak mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 06 FHV 86 plakalı otomobil ile 14 AJ 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

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