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Feci kaza: 4 genç hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak taklalar attı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Aracın içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti.

Feci kaza: 4 genç hayatını kaybetti

21 Ekim 2016 07:09
Feci kaza: 4 genç hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre; Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü 26 yaşındaki Caner Çakmak yönetimindeki 16 ZS 432 plakalı otomobil, İnegöl’e bağlı Akhisar mahallesi girişi mevkiinde kontrolden çıkarak, karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpma sonucunda sulama kanalına düşüp direği deviren otomobil taklalar atarak kanaldan çıktı. Feci kaza da otomobilde bulunan sürücü Caner Çakmak ve otomobilde bulunan 26 yaşındaki Gökay Uslu, 24 yaşındaki Ahmet Akbaş ve 24 yaşındaki Sena Demirtok feci şekilde hayatını kaybederken, 26 yaşındaki Hatice Kızman ağır yaralandı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi, kaza yerine gelen İnegöl İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar.
Ağır yaralı kadın 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.  

Salih Bakıcı

Etiketler: 4 genç, feci kaza, İnegöl


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