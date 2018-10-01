Feci kaza! Adeta savruldu

Kaza, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ersin Yıldırım'ın kullandığı 01 EZM 56 plakalı motosiklet ile 01 DTR 16 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yıldırım kullandığı motosikletiyle 01 BZM 56 plakalı panelvana çarptı. Daha sonra Yıldırım panelvanı altına savruldu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. 01 DTR 56 plakalı motosikletin sürücüsü ve arkasından oturan bir yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri polislerinin çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye

