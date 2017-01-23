Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu İzmit istikameti Tütünçiftlik mevkiinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere ve L.Ö. isimli (52) yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır şekilde yaralanırken, beton bariyerler yerinden koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadın sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesine kaldırılırken, L.Ö. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. L.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, L.Ö.’nün yol kenarında beklediği, otomobilin ise kayarak yaya ve bariyerlere çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaya yaklaşık 30 metre ileriye fırlıyor.

İsmail Kurt

