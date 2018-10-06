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Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza 00.30 sıralarında İzmit Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umuttepe'den İzmit istikametine gitmekte olan Onur Kami idaresindeki 33 R 6221 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 78 BM 350 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan Onur Kami ve aynı araçtaki Mustafa Sivri ile diğer araçtaki Çağrı Deniz ve Enes Sinci adlı 4 kişi yaralandı. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yarılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada olay yerine gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

Ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, kaza olan cadde üzerinde yaşayan vatandaşlar, benzer kazalar nedeniyle ilgili yerlere önlem alınması için defalarca müracaat ettiklerini ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını ifade etti.  

Gürcan Yılmaz-Murat Kanber

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